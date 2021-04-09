Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile taktik idmanı yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu