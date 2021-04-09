Hatayspor, Göztepe maçına hazır
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Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile taktik idmanı yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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