Hatayspor, Göztepe maçına hazır
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Hatayspor, Göztepe maçına hazır

18.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:08
Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, hava topu ve taktik idmanı yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, bugün saat 15.00'de özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Hatayspor, Göztepe ile 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Göztepe maçına hazır
Hatayspor, Göztepe maçına hazır
Hatayspor, Göztepe maçına hazır
Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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