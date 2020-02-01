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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

01.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:30
Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, 5'e 2 ve duran top çalışması yaptı. - HATAY

Kaynak: İHA
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