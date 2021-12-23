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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, dar alan, şut ve hava topu çalıştı.

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AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

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