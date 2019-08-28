Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

28.08.2019 20:32

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Hatayspor, 1 Eylül Pazar günü oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra top kapma oyunu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY

Kaynak: İHA