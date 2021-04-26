Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda oyuncular; taktik, şut, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco