Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda oyuncular; taktik, şut, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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