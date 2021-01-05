Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır
05.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:58
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yaptı.
Hatay ekibi, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz