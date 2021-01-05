Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır

05.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:58
Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yaptı.

Hatay ekibi, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 14:58:30. #1.14#
title