Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını başladı
04.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:46
Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, dar alan çalışması ve taktik idmanı gerçekleştirdi.
Hatayspor kafilesi, yarın öğleden sonra özel uçakla Ankara'ya gidecek.
Bordo-beyazlı ekip, Gençlerbirliği ile 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
(Gökhan Aklan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı