Hatayspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yağmur altında gerçekleşen antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda ısınma, 5'e 2, taktik ve dar alanda çalışma yapıldı. Antrenmanın ardından bordo-beyazlılar maç için yola çıktı. - HATAY

Kaynak: İHA