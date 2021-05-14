Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma, pas, top kapma ve taktik çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz