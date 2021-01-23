Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

23.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:36
Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlılarda sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Tarım Ankara Saldırı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:37:39. #1.15#
title