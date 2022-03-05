Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Cem Genco - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Hatayspor, Mart, Spor, Haberler

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