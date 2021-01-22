Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam eden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda antrenman yaptı. Gerçekleşen idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı. İdman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.Atakaş Hatayspor'un yarın öğlen saatlerinde yapacağı idman sonrası otobüsle Gaziantep'e hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI