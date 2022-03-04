Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
AA, Erdal Türkoğlu - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor