Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA, Erdal Türkoğlu - Spor
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Erdal Türkoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Hatayspor, Mart, Spor, Haberler

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