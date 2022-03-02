Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
AA, Burak Milli - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
AA / Burak Milli - Spor