Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren idmanda ısınma, pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yapıldı.

Bordo-beyazlı ekip ligin son antrenmanını tamamlayarak, kamp yaptığı otele geçti. - HATAY

Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır
Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sergey Lavrov Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 20:52:52. #1.14#

title