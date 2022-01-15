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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Burak Milli - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

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AA / Burak Milli - Spor Haberleri
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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