Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Burak Milli - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.
AA / Burak Milli - Spor Haberleri