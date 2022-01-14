Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Medipol Başakşehir'den yeni transfer edilen Emre Kaplan'ında katıldığı antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
AA / Salim Taş - Spor Haberleri
Haberi Kaydet