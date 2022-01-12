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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yapıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

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