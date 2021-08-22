Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş