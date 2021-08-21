Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, dar alan, top kapma ve taktik idmanı yaptı.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli