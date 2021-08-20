Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan, top kapma ve taktik idmanı yaptı.

Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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