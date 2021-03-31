Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik ve pas çalışmayla tamamlandı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu