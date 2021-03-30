Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı
Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda futbolcular pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Galatasaray ile 3 Nisan Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacak. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı