Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı
Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda futbolcular pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Galatasaray ile 3 Nisan Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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