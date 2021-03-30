Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı
Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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