Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:34:39. #1.15#
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