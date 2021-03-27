Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz