Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Dün 1-1 biten Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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