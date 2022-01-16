Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

İlk maçında ağır skor yaşatan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen fena haşladı: Böyle 4 yersin

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti

Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı