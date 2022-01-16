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Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları Hatayspor - Galatasaray maçının ardından HATAY - Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

HATAY - Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu

Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

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AA / Hüseyin Yıldız - Spor Haberleri
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Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları Hatayspor - Galatasaray maçının ardından HATAY - Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.

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