Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

FATİH, İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan 'operasyon yapıyoruz' demesin." dedi.

Kırmızı, Atakaş Hatayspor'un Galatasaray'ı 4-2 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, bu yenilgiyle kulübün kötü duruma düşmediğini söyledi.

Galatasaray'ın ayağa kalkacağını ve çok iyi yerlere geleceğinin altını çizen Kırmızı, bu sezonu en iyi yerde bitireceklerini belirtti.

Mağlubiyetin her şeyin sonu olmadığını vurgulayan Kırmızı, "Hocamıza güveniyoruz iyi başlangıç yapmak isterdik maalesef olmadı. Gerçekten çok üzgünüz bu tarz bir hakem yönetiminden. Bunun için herkesi göreve çağırıyorum. Bizim istediğimiz sadece adaletli bir yönetim. Başta hiçbir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

" Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır"

Galatasaray'ın Türkiye'nin ve dünyanın en büyük camialarından biri olduğunun altını çizen Nihat Kırmızı, sezon başından bu yana doğru hareketler yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Uğradıkları haksızlıkları anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Kırmızı, camiayı da arkalarına alarak bunların düzelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bunların düzelmesi için çalışırken kulübün haksızlığa uğramaması gerektiğini ifade eden Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun yüzde 70-80'i Galatasaray'dan ibarettir. Bunu herkes biliyor. Biz olmazsak Avrupa'ya takım bile gönderemeyiz. Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Bu sene Galatasaray Avrupa'da olmasaydı belki Şampiyonlar Ligi'ne takımımız gidemeyecekti. Yani bu Türk futbolu için büyük utanç verici bir durumdur hakemlerin yaptıkları. Sıcağı sıcağına hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama gerçekten canımız yandı. Biz sadece adaletli olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bazen yol ayrılıkları olabiliyor"

Dışarıdan hiç kimsenin Galatasaray'ın içine müdahale edemeyeceğini dile getiren Nihat Kırmızı, kulübün büyük bir camiadan oluştuğunu ve kendi içinde ayağa kalkabileceğini söyledi.

Fatih Terim'in kulübe uzun yıllar hizmet verdiğini anımsatan Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bazen yol ayrılıkları olabiliyor bunu böyle değerlendirmek lazım. Biz tercihlerimizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Fatih hocamız Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. Bu maçı kazanmamızı en çok bence Fatih hoca isterdi. Yeni hocamıza yine en çok Fatih hoca destek olacak. Yani Fatih hocaya kalsa zaten bunlar yaşanmaz. Fatih hoca dışında da camiayı bölmek isteyen, bunu yapanlar bizim rakiplerimiz. İsim vermek istemiyorum ama işte Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar da araya girerek bizim bazı taraftarlarımızı da gaza getirerek sosyal medya üzerinden adı 'operasyon' deniliyor ben öyle düşünmüyorum ama bunlar bizim için çok önemli şeyler değil. Galatasaray camiası böyle zamanlarda özellikle birlik, beraberlik içerisinde olmayı bilir. Galatasaray'ın kötü gittiği bir dönemde daha da kötüleşmesi için çalışan birisi Galatasaraylı olabilir mi? Ancak Fenerbahçeli olur, belki Beşiktaşlı olur ya da başka bir rakibimizin taraftarı olabilir. Onların arkasına da saklanmak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz. Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan 'operasyon yapıyoruz' demesin."

Kırmızı, maaş ödemeleri ve yeni transferle ilgili, "Hocanın isteklerini tabi ki değerlendireceğiz onun dışında takımın her hangi bir maaş sorunu yok." ifadelerini kullandı.