Hatayspor-Galatasaray maçından notlar
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Hatayspor-Galatasaray maçından notlar

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.

Fatih Terim tribünde

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

Atakaş Hatayspor'da 3 değişiklik

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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