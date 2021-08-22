Hatayspor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo beyazlı takım, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek ve maç saatine kadar kampa girecek.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan bir saat süren idmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor, bugün hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek ve maç saatine kadar kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı