Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç dolayısıyla lige verdikleri aranın ardından bu hafta Galatasaray maçı ile lige tekrar başlayacaklarını söyledi.

Erdoğan, bu süre içerisinde takım olarak hem fiziksel hem de oyun anlamda kendilerini geliştirmeye ve eksikliklerini telafi etmeye çalıştıklarını belirtti.

Oyuncularının Galatasaray ile yapacakları maçın önemini bildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim için bir çıkış maçı olarak görüyoruz. Son iki maçta aldığımız mağlubiyetten sonra yine bir çıkış yakalamamız lazım. Buda bizim için iyi bir fırsat. Burada daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon maçlarında oynadığımız olumlu futbol, sahada çok gol pozisyonuna giden, daha çok topa sahip olan bir görüntü vermiştik. Bu maçta da yine bunun aynısını inşallah bu hafta gerçekleştiririz. Bizim için iyi fırsat olacak. Bugüne kadar Türk futbol severlerine, camiamıza, taraftarlarımıza oynadığımız futbolla çok keyif verdik. Oyuncularımız oynarken keyif aldı. İnşallah bunu bu hafta sonu Galatasaray karşısında yine devam ettirmek istiyoruz."

Boupendza'nın durumu

Ömer Erdoğan, milli maç için ülkesi Gabon'da bulunan oyuncuları Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testiyle ilgili kendilerine gelen bilgide negatife döndüğünün bildirildiğini söyledi.

Boupendza'nın ülkesinden cumartesi günü Hatay'a döneceğini belirten Erdoğan, "Buraya geri döndüğünde testi aynı şekilde negatif olursa değerlendirebiliriz. Ama Aaron'un gelişi biraz sıkıntılı. Çünkü cumartesi sabah burada olacak. Uzun bir yolculuk yapacak. Kendisiyle bire bir görüştükten sonra birlikte karar vereceğiz. Bizim bundan sonraki süreçte de ona ihtiyacımız var. " dedi.

Bir gazetecinin Galatasaray'ın defans hattında bir kaç oyuncunun kart cezalısı olduğunu hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz açıkçası bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Ama hiçbir rakibimizden korkmuyoruz. Evet eksiklikleri olabilir bizim de eksikliklerimiz var. Tam kadroda gelse biz aynı ciddiyetle, mücadeleyle, futbol anlayışıyla çıkacaktık. Biz açıkçası daha fazla kendi takımımızda neler daha iyi yapabilir bunun araştırmasını yapıyoruz." diye konuştu.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da cumartesi günü Galatasaray karşısında önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Vardı, Hatayspor'a yakışır bir şekilde maçtan 3 puan almanın yollarına bakacaklarını ve taraftarlarını mutlu edeceklerini kaydetti.

Takım oyuncuları Babajide David Akintola da Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve sahaya en iyi şekilde çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş