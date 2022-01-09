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Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
AA / Cem Genco - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, hava topu, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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AA / Cem Genco - Spor Haberleri

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