Hatayspor, Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa'yı transfer etti
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Fransız ön libero Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Fransız ön libero Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, onursal başkan Lütfü Savaş'ın 3 yıllık sözleşme imzalanan Boudjemaa ile canlı bağlantı üzerinden görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'ya ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz