Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirilirken, Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. - HATAY

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title