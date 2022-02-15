Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirilirken, Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. - HATAY