Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 40 dakika süren antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı ve pas çalışması gerçekleştirdi.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri