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Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, "Bugün sadece 3 puanı kaybettik. Yenilmedik, çünkü mücadele etmeyen yenilir." dedi.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, "Bugün sadece 3 puanı kaybettik. Yenilmedik, çünkü mücadele etmeyen yenilir." dedi.

Yeni Hatay Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından konuşan Özat, galibiyet için Türkiye'nin büyük kulüplerinden birisi olan Fenerbahçe'yi kutladıklarını söyledi.

Takımın ilk 11 oyuncusu ve oyuna giren herkesin mücadelelerde başarılı olduğunu vurgulayan Özat, şunları kaydetti:

"Bugün sadece 3 puanı kaybettik. Yenilmedik, çünkü mücadele etmeyen yenilir. Topla oynama, orta yapma ve ikili mücadele kazanma yüzdemiz rakibimizden çok daha üstün. Teknik ekibimizi, oyuncularımızı kutluyorum. Seyircimizle gurur duyuyorum bugün bizi yalnız bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmamalarını rica ediyoruz. Maçtan sonra oyuncuların tribüne çağrılması oyuncularımızı çok motive etti." ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür eden Özat, onların desteğiyle Hatayspor'un layık olduğu yere geleceğini söyledi.

Hakemin kararlarına saygı gösterdiklerini kaydeden Özat, "Hakem gördüğünü çalmıştır, saygı duyuyoruz. Ancak futbol oynamak isteyen bir takım vakit geçirmek isteyen bir kaleci vardı. Hakemin bunu çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri
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