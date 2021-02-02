Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından Antakya Atatürk Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Koç, "Her zaman diyorum, kötü oynarken 3 puan önemlidir. Üç puan için mutluyuz, Altay'ı da tebrik ediyorum. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, ikinci yarı iyi oynadılar ama önemli bir 3 puan. Burasının insanı, doğası, tarihi lezzetleri ve dostluklar, iple çektiğimiz bir deplasmandı. Geçen hafta Başakşehir'e karşı 5-1 galip geldiler, zor olacağını biliyorduk. Öyle ya da böyle 3 puanla ayrıldık. Şampiyonluk yolunda da 3 puan, böyle bir zor müsabakada nispeten iyi oynamadığın maçta 3 puan almak çok önemli." diye konuştu.

Yeni transferlerden Mesut Özil'in de karşılaşmada süre aldığını hatırlatan Koç, şöyle devam etti:

"Mesut Özil ilk defa, bir 15-20 dakika süre aldı galiba. Tabii çok fazla kendini gösterme imkanı bulamadı, karantina süreci olmasaydı şimdi daha hazır, daha çok süre alıyor olurdu. Hafta sonuna daha hazırlıklı olurdu ama sonuçta bir pandemi dönemi yaşıyoruz ve kurallara kim olursan ol, hangi takımın oyuncusu olursan ol riayet etmek zorundayız. Ama yine de sahaya ayak basması bizler için olumlu, biz daha geç bekliyorduk."

Kaleci Altay Bayındır'ı da performansından dolayı tebrik eden Koç, 22 yaşındaki file bekçisinin çok iyi bir oyun çıkardığını söyledi.

Hafta sonu çok önemli bir maçları olduğunu belirten Koç, "İnşallah Luiz Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur ama Luiz Gustavo, kolay kolay ciddi bir şey olmazsa maçı terk edecek oyuncu değil. Ondan endişeliyiz. İnşallah onun dışında da başka bir hasarımız yoktur. Şimdi tüm konsantrasyonumuzu hafta sonunda oynanacak müsabakaya vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Koç, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ilgi, alaka ve sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Taraftarlara da teşekkür eden Koç, " Özellikle de havalimanından otele kadar takımımızı meşalelerle karşılayan, moral ve motivasyon veren tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum, bu 3 puan onlara armağan olsun." diye konuştu.

Hatay'ın yeni stadının açılışına özel maç teklifi

Hatay'ın yeni stadı için Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a bir önerilerini ilettiklerini kaydeden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni stat açılacağı zaman mümkünse Fenerbahçe ile yapılacak özel bir müsabakayla açılması, bir rutin lig maçı değil. Fenerbahçe'nin buraya geleceği ve inşallah o zamana kadar da bir nebze de olsun taraftarın alınacağı bu güzel stada Fenerbahçe ile yapılacak özel bir maçla açılış yapılması için arzu ve önerilerimizi ilettik. İnşallah gerçekleşir."

İrfan Can transferi

Bir basın mensubunun İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili sorusu üzerine Koç, şunları kaydetti:

"Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, hem kendisi hem ailesi için ama daha da önemlisi camiamız için. Çok söylenecek şey var, hiç söylenmeyecek noktalar var ama şunu söylemek istiyorum; bir nebze olsun üçüncü senemizde 5. transfer penceresinde nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Biz fazla konuşmadan, odaklandığımız bir oyuncuda transferi bitirmeye ve perde arkasında müzakereler, başvurular, futbolcuyla imzadan sonra konuşmayı tercih ediyoruz. Mesut Özil'in transfer sürecinde de şunu söyledim, 'Ne gaza geldik, ne gaza getirdik', bizim tarzımız bir transfer sonuçlanmadan ilgilendiğimiz oyuncuyla o bizi istiyor, biz onu istiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, rakamlar havada uçuşuyor, öyle değil. İrfan Can özelinde bakarsanız galiba Erzurumspor maçı sonrasıydı 'Başakşehir böyle bir tasarrufta bulunuyorsa biz de ilgileniriz.' dedik. Sportif direktörümüz kaptan Emre Belözoğlu, Başakşehir'e yazılı başvuruda bulundu, bir de en son Rizespor maçından sonra Sayın Alper Bey dedi ki 'Fenerbahçe isterse alır', onun dışında da hiçbir şey söylemedik, soru geldi öyle söyledik, biz genelde konuşmuyoruz. İşi bitirdik, işi bitirdikten sonra da açıkladık. Bu da bizim tarzımız, rekabet her zaman olacaktır. Transferde bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz, bu gayet doğaldır."

Bütün takımların yaptığı transferlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Koç, "Ama şuna da bir parantez açmak istiyorum, Başakşehir Spor Kulübü Başkanı'yla, profesyonelleriyle ve süreçte dahil olan yöneticileriyle bizim gördüğümüz, yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz kadarıyla son derece profesyonelce davrandılar, kedi kulüpleri menfaatleri çerçevesinde ne gerekiyorsa iki tarafa da mümkün olduğu kadar maksimum derecede şeffaflıkla teklifleri aldılar. Son dakikaya kadar, ondan sonra da kendi kulüplerinin çıkarları doğrultusunda ne uygun gördülerse o şekilde hareket ettiler. Bu sürecin ben son ayağına dahil oldum. Ama gördüm ki hakikaten dendiği kadar da iyi yönetiliyormuş, bunu yaşayarak gördüm. Bu süreçte her iki tarafın da tutumu için teşekkür etmek istiyorum. Transferin son ayağında ben oyuncuyla şahsen görüştüm yalnız. 'Senin başka bir yere herhangi bir angajmanın var mı? Nerede oynayacağın seni ilgilendiriyor mu? Herhangi bir tercih yaptın mı?' Çünkü sadece kulüplerin anlaşması önemli değil, oyuncunun da arzu etmesi, gönlünün gideceği takımda olması lazım, hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık." ifadelerini kullandı.

Rahmi Vardı'nın açıklamaları

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, rakipleri karşısında topa daha fazla sahip olmalarına karşın yenildiklerini kaydetti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ellerine geçirdiklerini vurgulayan Vardı, "Bir golü kalemize attıktan sonra dönüş sağlayamadık. Son saniyede Boupendza'nın golüyle skoru 2-1'e getirdik ama zaman yetmedi. Önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Vardı, takımlarına karşı 3-4 maçta büyük hakem hatalarının olduğunu savundu.

Takımlarına karşı hakemlerin tedirgin davrandığını ileri süren Vardı, "Büyük takımlara karşı ise maalesef onların camiasından, yönetiminden, güçlerinden çekiniyorlar. Bundan dolayı da takımımıza bu tür hareketlerde bulunabiliyorlar. Biz yine de suçlamıyoruz ama Allah'a havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz