Hatayspor-Fenerbahçe maçından notlar
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Hatayspor-Fenerbahçe maçından notlar

02.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:36
Hatayspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.

Mesut Özil kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı.

İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mesut, Atakaş Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı.

Hatayspor'da tek değişiklik

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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