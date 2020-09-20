Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
20.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:35

Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2, pas çalışması ve hava topu çalışması idman tamamlandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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