Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
20.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:35
Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2, pas çalışması ve hava topu çalışması idman tamamlandı. - HATAY
Kaynak: İHA