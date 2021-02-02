Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

02.02.2021 05:08 | Son Güncelleme: 02.02.2021 05:12
Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'in 23.haftasında futbol heyecanı Hatayspor - Fenerbahçe maçı karşılaşmasıyla devam ediyor. Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Mesut Özil ise, ilk kez sarı lacivert formasıyla sahalarda olacak. Futbolseverler ise, Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? merak ediyor.

Süper Ligheyecanı tüm hızıyla Hatayspor - Fenerbahçe maçıyla,23. haftasında devam ediyor.Süper Lig'de 8 mücadeleden 7 galibiyetle Fenerbahçe ve Başakşehir maçında 5-1 galibiyetle ayrılan Hatayspor, zafer elde edebilmek için tüm gücüyle mücadele edecek. Süper Lig'de puan durumlarına baktığımızda ise, Hatayspor, 35. puanla 7.sırada, Fenerbahçe ise 45 puanla 22.haftayı lider olarak tamamlıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 23. haftasında Hatayspor'un ev sahipliğinde, Hatayspor - Fenerbahçe maçı karşılaşması Antakya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. Hatayspor - Fenerbahçe maçı,Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232 ve web üzerinden canlı izlenebilecek.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 23. hafta heyecanı Hatayspor - Fenerbahçe maçı, 2 Şubat Salı günü 16:00'de başlayacak.

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