Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor kafilesi bugün akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a geçecek. Hatayspor, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 20 Şubat Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

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