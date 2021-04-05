Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor
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Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor

Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

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Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kafilede yer almazken, cezalı duruma düşen Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray galibiyetiyle moralleri tekrardan yerine getiren bordo-beyazlı ekip 30 maçta aldığı 14 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, bu karşılaşmalarda 51 gol atıp, kalesinde 36 gol gördü.

Fatih Karagümrük ise 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgiyle 45 puanla 8. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi bu mücadelelerde 46 gol atıp, 38 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında iki takımın mücadelesinde Hatayspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. - HATAY

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor
Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor
Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor
Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor
Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor
Hatayspor, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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