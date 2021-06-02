Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da

Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 6. sırada tamamlayan Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk'u transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip, bu sezonun üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Genç savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Fatih Kuruçuk'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

Göztepe ve Fethiyespor formalarını giyen Fatih, 4 sezondur Fatih Karagümrük'te top koşturuyor. Fatih Kuruçuk, geçtiğimiz sezon 14'ü lig ve 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı. - HATAY

Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da
Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da
Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı
Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı
Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı
Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Kenan Doğulu Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Kuruçuk, Hatayspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:53:50. #1.15#

title