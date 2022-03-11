Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Salim Taş - Spor