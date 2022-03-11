Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Haberler

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