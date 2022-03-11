Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.