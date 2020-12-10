Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. BB Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük ile 12 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı