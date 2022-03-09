Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Fatih Karagümrük ile Hatay Stadyumu'nda 12 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Mart, Spor, Haberler

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