Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.

Karşılaşma yarın saat 21.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılacak.

Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

 Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

 Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title