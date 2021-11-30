Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.
Karşılaşma yarın saat 21.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılacak.