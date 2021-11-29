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Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Cem Genco - Haberler | Spor
Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Çarşamba günü Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Çarşamba günü Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Hatay Stadı'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, A takım ile 19 Yaş Altı takımı arasında gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

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AA / Cem Genco - Spor Haberleri

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