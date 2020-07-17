Hatayspor, evinde Bursaspor'u ağırlayacak TFF 1'inci Lig'in şampiyonu Hatayspor, evinde Bursaspor ile karşılaşacak.

TFF 1'inci Lig'in şampiyonu Hatayspor, evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta Adanaspor deplasmanında aldığı 3 puanla şampiyonluğunu ilan ederek, kurulduğu 1967 yılından bu yana ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor, 53 yıllık hasrete son verdi. Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak idaresinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: DHA